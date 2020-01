Principalele instituții sucevene printre care Prefectura, Consiliul Județean, Primăria municipiului Suceava, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”, Centrul Cultural Bucovina au depus astăzi dimineață coroane de flori la bustul poetului Mihai Eminescu de lângă biserica ”Sf. Nicolae” din Suceava. Acțiunea a deschis practic manifestările de Ziua Culturii Naționale priljeluite de împlinirea a 170 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești. Vorbitorii l-au elogiat la unison pe marele poet român. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a arătat că opera lui Mihai Eminescu reprezintă ”cartea de identitate a sufletului românesc” subliniind că toți ”avem obligația să-l omagiem”. ”Până la urmă Mihai Eminescu este o stare de spirit și reprezintă exact sufletul acestor oameni depe aceste meleaguri. Trebuie să ne gândim mai des la marele poet ca la un model de patriot român adevărat, care unește, care dă pilde și care a dăinuit în timp ca nimeni altul”, a mai spus Flutur. Cuvinte frumoase a adresat și reprezentantul Primăriei Suceava, consilierul local Angela Zarojanu care i-a îndemnat pe toți să citească măcar o poezie din opera lui Mihai Eminescu precum și criticul Adrian Dinu Rachieru.

