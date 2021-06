Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a trecut în revistă principalele lucrări la infrastructura rutieră care sunt în desfășurare sau care vor începe în perioada imediat următoare. Astfel el a amintit în primul rând de reabilitarea străzii Muncii din cartierul Burdujeni unde deja se lucrează. ”Anul trecut am reabilitat străzile Rândunicii, Avântului și Brândușei. Vom face trotuar de 140 de metri și la final strada va avea 81 de locuri de parcare față de 14 acum”, a explicat viceprimarul. El a menționat că se lucrează și în zona centrală la Parcul Simion Florea Marian. ”Se fac acele alei unde vom folosi un pavaj din antracit. Se construiește inclusiv o alee nouă acolo între alte două existente Cărarea leneșului cum i se spune”, a arătat Harșovschi.

Se lucrează de asemenea, în zona centrală pe strada Pimen Suceveanul la intrarea în Suceava dinspre Lisaura, stradă care se modernizează. ”Pe strada Bazarului am dat ordin de începere a lucrărilor la rețeaua de canalizare pluvială pe o lungime de 340 de metri. Avem probleme cu captarea apei. Se va reabilita și parcarea Primăriei de acolo pentru a se putea parca civilizat. Am găsit soluție și am clarificat situația juridică a terenului de la sala sporturilor de la terenul de rugby. Acolo se parca pe pietriș. Avem echipe acolo se lucrează și se reabilitează. Se bordurează, se asfaltează, montăm și geigere. S-a rezolvat și problema cu apa care se aduna acolo. La parcarea de la bazin suntem aproape gata cu lucrările. Finisorul așteaptă vreme bună să încheie lucrările. Vor fi 100 de locuri de parcare. Se lucrează la reabilitarea treptelor și a accesului pietonal vizavi de Catedrală, în George Enescu. Aleea Ion Grămadă este total reabilitată. Mai urmează să facem marcajul când va permite vremea. Sunt acum 30 de locuri de parcare amenajate”, a spus Harșovschi.

El a adăugat că a dat ordin de începere pentru reabilitarea străzii Mirăuți până la Podul Unirii peste râul Suceava. ”Se vor face demersurile pentru a se obține avizele de la Poliția Rutieră și să se înceapă lucrările. Totodată așa cum facem de fiecare dată când reabilităm o stradă am trimis adrese către toți operatorii de utilități apă, canal, energie termică, energie electrică, gaze să ne spună dacă au sau nu lucrări în zonele respective. Pentru că dacă au trebuie să vedem cum facem în așa fel încât să nu ne suprapunem să asfaltăm și apoi să vină să spargă ei”, a explicat viceprimarul. El a mai spus că de săptămâna viitoare vor începe și lucrările la strada Stațiunii în Obcini. ”De fapt continuăm lucrările începute în toamnă când ne-am oprit din cauza vremii. Amenajăm acolo 174 de locuri de parcare noi”, a încheiat Lucian Harșovschi.