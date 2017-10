Ieri, un bărbat de 43 de ani, din Dornești, a fost amendat de polițiști, după ce a încercat să sustragă lemne dintr-o pădure situată în zona cantonului silvic Dornești. El era împreună cu fiul său și încărcase un metru cub de lemn de foc în căruță. Materialul lemnos a fost confiscat și lăsat în custodia Ocolului Silvic Marginea.

