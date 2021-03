Lucrătorii Poliției Orașului Salcea, au fost sesizați prin SNUAU 112, despre faptul că pe DN29, pe raza orașului Salcea, pe direcția Botoșani către Suceava circulă un autoturism care are o deplasare sinuoasă, circulând în mare parte pe contrasens.

Cu ocazia deplasării la fața locului, respectiv DN29, pe raza orașului Salcea, loc. Plopeni, a fost identificat autoturismul la volanul căruia se afla un bărbat de 41 ani, din Mun. Suceava.

Întrucât șoferu emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, indicând o alcoolemie de 1,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere aceste aspecte, șoferul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.