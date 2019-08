Un echipaj din cadrul Biroului Rutier Suceava a oprit sâmbătă pentru control pe DJ 208A din comuna Udești, autoturismul condus de un bărbat de 25 de ani din comuna Moara, înregistrat de aparatul radar al poliției în timp ce rula cu viteza de 109 km/h.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.