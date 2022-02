Vineri noapte o patrulă de siguranță publică din cadrul Poliţiei municipiului Rădăuţi, Biroul de Ordine Publică, a oprit pentru control pe strada Piața Unirii un autoturism care prezenta defecțiuni la sistemul de iluminare. La volanul autoturismului este identificat un bărbat din Rădăuți care a declarat că nu are asupra sa documentele personale și pe cele ale autoturismului iar cu ocazia interogării bazelor de date s-a stabilit faptul că permisul său de conducere figurează suspendat. Având în vedere cele constatate și întrucât șoferul emana halena alcoolică, s-a procedat la conducerea acestuia la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, iar cu ocazia testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are permisul de conducere suspendat”.