Un bărbat cu vârsta de 67 de ani care nu mai are dreptul de a conduce după ce a produs un accident și a fugit de la locul faptei a fost prins în trafic. Bărbatul se afla la volanul unei mașini înmatriculate în străinătate și a fost oprit, sâmbătă seara, de un echipaj de poliție care acționa pe raza comunei Arbore. În urma verificării permisului de conducere prezentat de conducătorul auto, polițiștii au constatat faptul că acesta este expirat din data de 20 decembrie 2016. Mai mult, în urma cercetărilor, polițiștii au mai stabilit și faptul că bărbatul nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice fiind cercetat de Poliţia municipiului Rădăuţi pentru săvârşirea infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” şi „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției”, iar numărul de înmatriculare al autoturismului aparține unui alt vehicul.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” şi ,,punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals”, ce va fi soluționat procedural.