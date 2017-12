Doi bărbați din Vama au fost prinși de polițiști, la intrarea în piața din Verești, cînd ofereau spre vînzare 32 de molizi, pentru care nu aveau acte. Fiecare bărbat a fost amendat cu cîte 500 de lei, iar molizii au fost confiscați. În ultima perioadă, polițiștii suceveni au confiscat peste 500 de pomi de Crăciun.

