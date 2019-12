Luni după amiază o patrulă din cadrul Poliției municipiului Rădăuți a oprit pentru control pe strada Calea Cernăuți din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 63 de ani din municipiul C-lung Moldovenesc în care se aflau ca pasageri, doi bărbaţi, unul de 46 de ani din municipiul C-lung Moldovenesc și celălalt de 62 de ani din orașul Gura Humorului.

În urma verificării autoturismului, polițiștii au constatat faptul că, în bagajele celor doi pasageri se aflau țigări de contrabandă, respectiv bărbatul de 46 de ani avea cantitatea de 640 de pachete cu țigări, iar cel de 62 de ani, cantitatea de 228 de pachete cu țigări, bunuri pentru care, aceştia au declarat că le-au achiziţionat dintr-o parcare de lângă Punctul de trecere al frontierei Siret, fără să poată prezenta documente legale de provenienţă.

Țigările în valoare de circa 10.400 lei au fost confiscate, în cauză s-a întocmite 2 dosare penale sub aspectul comiterii infracţiunii de contrabandă, ce vor fi soluționate procedural.