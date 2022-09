Cele cinci filme romantice din această toamnă sunt programate la DIVA în zilele de duminică, în 2 și 9 octombrie, de la 16:00 și sunt premiere în România.

Programul special de pe 2 octombrie aduce trei titluri:

De la 16:00 se ține Un toast pentru dragoste (Raise a Glass to Love, 2021). Aspirantul maestru somelier Jenna (Laura Osnes) se întoarce la podgoria familiei sale pentru a studia. În scurt timp începe să afle și de metodele naturale ale frumosului vinificator argentinian, Marcelo (Juan Pablo Di Pace).

De la 18:00 facem Zece pași către iubire (10 Steps To Love, 2021). Sophie Michaels (Ella Cannon) este un director de marketing de succes, care s-a bazat pe o strategie în 10 pași. Inspirată de o colegă ea dezvoltă o nouă strategie de 10 pași pentru a găsi dragostea. Planul pare să funcționeze atunci când întâlnește un bărbat elegant și inteligent, care pare să bifeze toate căsuțele de pe listă. El pare perechea perfectă, spre deosebire de Mason Oliver (Britton Webb), nepotul unui client care deține o livadă. O să descopere Sophie, că nu poți planifica dragostea și că inima nu are nevoie de o listă pentru a-și găsi perechea?

De la 20:00 pășim pe Drumul inimii mele (Journey Of My Heart, 2021). Abby Morgan (Rhiannon Fish) este o tânără biolog, ce călătorește într-o zonă îndepărtată, unde are cuib vulturul pleșuv din Alaska. Acolo cunoaște o familie de nativi americani care reprezintă un moment de inspirație sprirituală și primește ajutor de la un misterios ghid local, Eric Hughes (Darien Martin). Va putea Abby să găsească singură drumul către inima lui?

Duminică, 9 octombrie, sunt difuzate alte două filme încărcate de emoții de toamnă.

Începem de la ora 16:00 cu Instantaneul iubirii (Snapshot Of Love, 2022). Adrian (Lexi Giovagnoli) este un paparazzi de la Hollywood însărcinat să obțină fotografii cu o vedetă foarte discretă, Parker Bennett (Benedict Mazurek). După o încercare dezastruoasă de a obține poza perfectă, ea va avea șansa să îl cunoască mai bine atunci când amândoi ajung să se cazeze la aceeași cabană în munți. Dilema ei este dacă să îi dezvăluie vedetei adevarata ei profesie cu riscul de a pierde definitiv atenția acestui chipeș actor.

De la 18:00 vedem cum arată Dragostea în acțiune (Love In Action/Warming up to you, 2021). Experta în fitness Kate (Cindy Busby) își ia angajamentul de a-l readuce în formă pe Rick (Christopher Russell), un star dificil de cinema, pentru următorul său film de acțiune. Ce șanse va avea Kate să îi încălzească inima și să îi demonstreze cum arată dragostea în acțiune, vedem numai la DIVA.

Savurează ceaiul preferat și bucură-te de filme romantice cu piesaje de toamnă la DIVA, în zilele de 2 și 9 octombrie, de la ora 16:00!