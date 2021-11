În această zi a anului 1470 s-a născut viitorul Eduard al V-lea al Angliei, care, 12 animai târziu, avea să moștenească tronul și să conducă doar 79 de zile, cea mai scurtă domnie a unui monarh britanic, de la Wilhelm Cuceritorul până la Elisabeta a II-a.

La 1 mai 1464, tatăl lui Eduard, regele Eduard al IV-lea, care avea 22 de ani, s-a căsătorit în secret cu o văduvă încântătoare, cu 5 ani mai mare decât el, pe nume Elizabeth Woodville. Curtea Angliei a fost șocată de această mezalianță, deoarece Elizabeth provenea dintr-o familie de origine aristocratică modestă, însă căsătoria părea că merge, în ciuda promiscuității notorii a regelui.

Șase ani mai târziu, s-a născut un fiu,urmat, la scurt timp, de altul. Când Eduard cel bătrân a murit, pe 9 aprilie 1483, tânărul Eduard a moștenit tronul. Deoarece avea doar 12 ani, unchiul său Richard, capabilul, dar ambițiosul duce de Gloucester, a fost numit protector alregatului.

Pentru a „le garanta siguranța”, Richard i-a mutat pe tânărul rege și pe fratele său în Turnul Londrei. Apoi, amintind aventurile imorale ale fratelui său, Eduard al IV-lea, și căsătoria sa în secret cu Elizabeth, a convins curtea că mariajul nu avusese loc, de fapt, declarându-l pe tânărul Eduard al V-lea nelegitim – și astfel împiedicându-l să fie rege.

Pe 25 iunie, Camera Lorzilor l-a declarat oficial pe Richard rege, sub numele de Richard al III-lea, în timp ce Eduard și fratele său erau ținuți tot în Turnul Londrei. Și, după cum știe toată lumea, nici unul dintre tinerii prinți nu a mai fost văzut vreodată.

După toate probabilitățile, în luna august a aceluiași an, oamenii deîncredere ai lui Richard i-au ucis în secret, prin asfixiere, în camera lor, însăchiar și în prezent soarta lor este subiectul unor controverse aprinse. Douăsecole mai târziu, în turn au fost găsite scheletele a doi băieți,presupunându-se că ar fi ale prinților, însă istoricii încă se mai contrazic cuprivire la asasinii acestora.

Unii susțin că a fost vorba de trădătorul lor unchi după tată, Richard, alții îl menționează pe unchiul lor dinspre mamă, la fel de lipsit de scrupule, susținătorul lui Richard, Henry Stafford, ducelede Buckingham, în timp ce câțiva afirmă că autorul a fost regele care l-aînlocuit pe Richard al III-lea, regele Henric al VII-lea.

Tot la 2 noiembrie:

82 î.Hr.: Generalul roman Lucius Cornelius Sulla intră cu armata în Roma, pentru a forța Senatul să îl facă dictator.

1755: Se naște la Viena viitoarea regină a Franței Maria Antoaneta.

