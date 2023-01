Prințul Harry a detaliat sentimentele pe care le are pentru regina consoartă Camilla, referindu-se la soția tatălui său ca fiind o persoană „periculoasă”, într-un interviu acordat televiziunii americane CBS, publicat duminică, conform Daily Mail. Ducele de Sussex susține că aceasta s-a mulțumit să abandoneze oameni, inclusiv pe el, în timp ce încerca să-și reabiliteze imaginea.

Prințul Harry a spus pentru CBS că el și fratele său, prințul William, i-au cerut tatălui lor să nu se căsătorească cu Camilla. „Nu am crezut că este necesar. Ne-am gândit că va provoca mai mult rău decât bine, iar dacă el era acum cu ea, cu siguranță este suficient. De ce să mergi atât de departe când nu ai neapărat nevoie? Am vrut ca el să fie fericit. Și am văzut cât de fericit era cu ea. Așa că, la momentul respectiv, era OK”, a transmis Harry, într-un interviu pentru CBS, potrivit click.ro.

Citește mai multe pe: https://click.ro/actualitate/fapt-divers/printul-harry-acuzatii-fara-precedent-la-adresa-2233302.html