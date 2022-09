Războiul de o Sută de Ani începuse în urmă cu 19 ani, când englezii și-au pus pe goană dușmanii francezi, în această zi de septembrie, în bătălia de la Poitiers.

La începutul lunii septembrie, moștenitorul englez al tronului, Eduard, Prințul Negru, a condus o armată de 7 000 de oameni într-o incursiune în afara zidurilor orașului Bordeaux, controlat de englezi, însă în curând, s-a trezit urmărit de regele Ioan al II-lea al Franței, în fruntea unor trupe mult mai numeroase. Cele două armate s-au confruntat pentru scurt timp, în data de 17 septembrie, însă au stabilit un armistițiu pentru a doua zi, duminică.

Această zi de odihnă i-a oferit Prințului Negru timpul necesar să-și organizeze armata pe un teren mlăștinos, unde se întâlnesc râurile Clain și Miosson, în apropierea orașului Poitiers.

Cu zece ani mai înainte, la Crécy, francezii se treziseră într-o situație foarte asemănătoare – depășindu-și numeric adversarii, însă înglodați într-o mlaștină care nu le oferea un teren sigur cailor lor de război. Lipsa de disciplină și precizia arcurilor lungi ale englezilor îi distruseseră pe francezi atunci, la fel cum s-a întâmplat și în această zi, la Poitiers.

Francezii au atacat în mai multe rânduri, de fiecare dată pierzând zeci de cavaleri sub tirul mortal al săgeților englezilor, iar când au forțat și mai mult înaintarea, caii lor s-au împotmolit în mlaștină și pedestrașii englezi iau tras repede jos de pe cai, omorându-i apoi fără să întâmpine rezistență.

Poitiers a fost un dezastru teribil pentru francezi pentru că regele Ioan, cuprins de un avânt donquijotesc, a condus ultima șarjă împotriva englezilor, fiind capturat și dus la Londra, unde a rămas timp de patru ani într-un prizonierat de lux.

La momentul respectiv poate că această bătălie a părut decisivă, dar în realitate a fost vorba doar de o altă etapă a unui război aparent fără sfârșit, care a continuat timp de încă 97 de ani.

Tot la 19 septembrie:

1777: Americanii obțin victoria în bătălia de la Saratoga, în timpul Revoluției Americane.

1812: Mayer Amschel Rothschild, fondatorul Casei Rothschild, moare la Frankfurt.

Geo Alupoae, critic de teatru.