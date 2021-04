„Pocită la chip, scundă, cu pieptul plin și șolduri proeminente. Bondoacă la trup, se îmbrăca fără gust, îi lipseau reticența morală și bunulsimț și se spăla atât de rar, încât mirosea”. Aceasta era Caroline de Brunswick, viitoarea mireasă a următorului rege al Angliei, George al IVlea, după cum apărea descrisă în jurnalul personal al ducelui de Malmesbury, care fusese trimis în Germania, la Braunschweig, pentru a studia perspectiva unui mariaj.

Din nefericire pentru prințul George, Malmesbury s-a pronunțat în termeni echivoci în raportul oficial și nevoia dinastică de a se găsi o soție pentru prințul George era atât de mare, încât acesta a fost de acord cu căsătoria, fără să își vadă personal viitoarea mireasă.

Caroline de Brunswick s-a dovedit tot atât de neatrăgătoare pe cât apărea în descrierea lui Malmesbury. Este de notorietate faptul că George, când a văzut-o prima oară, s-a întors spre valetul său spunându-i: „Nu mă simt prea bine, Harris; rogu-te, dă-mi un pahar de brandy”.

Perechea s-a căsătorit în ziua de 8 aprilie a anului 1795. După ceremonia oficială, mirele a recurs la ajutorul unei sticle ca să capete curaj pentru noaptea care-l aștepta. Chior de beat, a reușit să se culce cu proaspăta sa soție în acea noapte, rezultatul fiind o fiică. Nu au mai dormit niciodată împreună.

În 1811, când George a devenit regent în locul tatălui său declarat nebun, George al III-lea, a surghiunit-o pe Caroline de la curte, iar ea și-a găsit adăpost în Casa Montague, din parcul Greenwich. Trei ani mai târziu, a plecat în Italia, unde a avut o legătură cu un italian pe nume Bartolomeo Pergami, care se pare că avea un stomac mai puțin sensibil și punga mai goală decât prințul George.

De parcă ar fi aruncat o saltea infestată de purici, George a poruncit demolarea Casei Montague după plecarea ei. Când a moștenit tronul, în 1820, George a încercat să convingă Parlamentul să anuleze căsătoria și să-i ia Carolinei titlul regal, în temeiul adulterului.

În cursul unei audieri, o slujnică a depus mărturie că „Înălțimea Sa aflase de dimensiunile enorme ale organului lui Pergami și îl citase printr-un curier”. Însă Camera Lorzilor, cunoscând prea bine slăbiciunea și caracterul egoist ale lui George, a respins cererea.

George a repudiat-o definitiv pe soția sa în ziua încoronării, 19 iulie 1821, când a alungat-o de la ceremonia ținută la Westminster, cu toate că aceasta a făcut scandal, bătând cu pumnii în ușa bisericii și cerând să i se dea drumul înăuntru.

Se poate ca această repudiere să-i fi fost fatală lui Caroline, deoarece s-a îmbolnăvit imediat și a murit 19 zile mai târziu, la vârsta de 53 de ani.

Tot la 8 aprilie:

563 î.Hr.: Se naște fondatorul budismului, Gautama Buddha.

217: Este asasinat împăratul roman Caracalla.

1911: În satul Rășinari din județul Sibiu se naște Emil Cioran.

Geo Alupoae, critic de teatru.