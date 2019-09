Pro România Suceava a reușit să strângă nu mai puțin de 10.000 de semnături pentru susținerea candidaturii actorului Mircea Diaconu pentru funcția de președinte al României. Liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat că acest lucru arată că 10.000 de suceveni și-au pus speranța în candidatul Mircea Diaconu. „Nu suntem un partid cu foarte multe structuri și cred că munca pe care au făcut-o colegii noștri, cărora vreau să le mulțumesc, s-a simțit și deja candidatul Mircea Diaconu este destul de bine cunoscut în opinia publică. Vedem pe de altă parte campanii opulente, cu foarte multe materiale de propagandă de exterior, corturi pe la 500-700 de lei bucata, bannere pe la 200 de lei bucata. Dacă facem un simplu calcul matematic și adunăm toate materialele pe care le-a împrăștiat PNL pentru Iohannis și PSD pentru Viorica Dăncilă probabil că ne vom da seama că sunt foarte mulți bani cheltuiți. Dar așa e legea. Ei beneficiază de subvenție de la statul român și își permit să o cheltuiască pe mașini de lux pe vile prin Pipera, pe bannere și pe afișe. Noi ne facem munca politică, mai degrabă discutând direct cu cetățenii cu electoratul și cred că e mai simplu așa și e mai eficient”, a spus Cătălin Nechifor.

El a precizat că Pro România va continua campania de strângere de semnături, având în vedere că pentru un candidat la nivel național este nevoie de 200.000-300.000 de semnături. „Eu cred că depășim suficient de mult această țintă. Vreau să-i doresc lui Mircea Diaconu foarte mult succes. A început bine împreună cu noi această campanie, ne mișcăm bine în teren alături de oameni și văd că și prestația lui ca și comunicator politic prinde din ce în ce mai mult la public. Îl văd foarte activ, deja a început să-și facă profil de candidat și așa cum arată și ultimul sondaj de opinie e undeva în plaja challengerilor a celor care atacă poziția a doua pentru turul doi, lângă Dan Barna și Viorica Dăncilă”, a mai spus președintele Pro România Suceava.

Cătălin Nechifor: „Mi-aș fi dorit să am mai multe informații și din zona ALDE”

Pe de altă parte, Cătălin Nechifor a declarat că și-ar fi dorit să aibă mai multe informații și din partea ALDE cu privire la strângerea de semnături pentru susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu. „Din păcate până acum nu am reușit să avem un dialog, dar mai e timp”, a precizat Nechifor. El a arătat că ar fi trebui să existe un dialog în cadrul alianței între Pro România și ALDE, să existe corespondenți pe anumite funcții pentru că o campanie electorală presupune foarte multe etape care presupune respectarea anumitor termene imperative.

„Trebuie depuse documente la BEJ, trebuie pregătite comunicări oficiale și sper ca și la Suceava să se clarifice cât mai repede structura celor din ALDE. Am, și nu ascund asta, foarte multe semnale, discut cu foarte mulți membri ALDE care îmi transmit angajamentul lor de a intra în acest proiect politic. Și chiar dacă diferența între noi și ALDE e legată puțin de doctrină, noi suntem social democrați liberali, ei sunt mai liberali, la noi la Pro România lucrurile s-au înțeles foarte bine. Chiar m-am uitat cu mare atenție la modul în care Pro România s-a maturizat la un an și ceva de la înființare. Am ajuns un partid care a înțeles cum funcționează mecanismul democratic, a înțeles că atunci când o majoritate decide restul se supune. Cine nu se supune pleacă automat în afară și chiar dacă și în Pro România au existat oameni care nu au fost chiar întru totul de acord cu candidatura lui Mircea Diaconu, cu profilul de alianță, lucrurile s-au așezat și iată că nu sunt tensiuni de această factură la noi în partid”, a afirmat Cătălin Nechifor.

El și-a exprimat convingerea că Mircea Diaconu va avea în județul Suceava un scor politic important, adăugând că nu poate să nege faptul că acest lucru „ne ajută foarte mult pentru viitor”. „E o clarificare politică majoră, e o competiție electorală pe care noi în Pro România o tratăm la nivel foarte înalt. Nu considerăm că avem un meci amical sau un meci neimportant. Ba din contra e un meci capital pentru viitorul nostru politic și chiar vrem să dăm țării noastre o șansă să aibă un candidat în turul doi cu adevărat independent, care să poată să fie și înțeles de către români ca un posibil președinte, mult mai bun decât orice altă variantă care există în piața politică de astăzi, adică și Klaus Iohannis, la Viorica Dăncilă, la Dan Barna, la Kelemen Hunor și cine o mai fi”, a încheiat liderul Pro România Suceava.