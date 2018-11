Coordonatorul de politici fiscale în cadrul organizației județene Suceava a Pro România, economistul Luminița Chihai, atrage atenția Guvernului că majorarea salariului minim pe economie lovește în mediul privat cea mai mare parte din această creștere urmând să se întoarcă la bugetul de stat nicidecum în buzunarele salariaților. În opinia Luminiței Chihai, această măsură reprezintă de fapt o încercare a actualei puteri de menținere a deficitului bugetar sub 3%. ”Să se înțeleagă foarte clar, noi nu ne opunem creșterii salariului minim pe economie care ste și așa unul dintre cele mai mici din Europa însă din punctul nostru de vedere asta arată lipsa de coerență a acestei guvernări, arată lipsa de predictibilitate pentru mediul de afaceri și din nou povara lipsei de fonduri se duce peste mediul privat. Impactul creșterii salariului minim pe economie este pentru mediul privat destul de semnificativ. Astfel pentru o creștere de la 1.900 la 2.080 de lei fiecare angajator va plăti în plus pentru fiecare angajat 184 de lei iar pentru cei cu studii superioare sau peste 15 ani vechime unde salariul minim va fi de 2.350 de lei angajatorul va plăti 460 de lei, sume nebugetate care vin peste creșterile de utilități, facturi, gaze, servicii. Probabil că Guvernul încearcă să mențină deficitul bugetar sub 3% ceea ce va fi aproape imposibil. Deci din punctul acesta de vedere salariatul va rămâne cu puțin în mână cea mai mare parte din această creștere urmând să se ducă la buget”, a explicat Chihai.