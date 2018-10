Pro România Suceava vrea ca sediul ce ar fi trebuit să-l primească de la Primăria municipiului reședință de județ în baza legilor în vigoare să fie repartizat asociațiilor de pensionari. Ideea a fost exprimată de liderul județean al partidului, deputatul Ioan Cătălin Nechifor, după ce a participat la o reuniune a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice care a avut loc vineri dimineață la Prefectură unde a fost ridicată problema lipsei unui spațiu pentru asociațiile de pensionari.

”Pentru rezolvarea problemei am identificat două soluții. Prima ar fi un spațiu la Casa de Cultură după ce aceasta ar urma să fie preluată de către Primărie așa cum ar fi normal soluție mai complicată și mai de durată pentru că e nevoie de o inițiativă legislativă. A doua soluție este mai fezabilă și ar putea fi pusă în practică imediat de către Primărie. În urmă cu patru luni am trimis o adresă către Primărie prin care am solicitat în baza legilor în vigoare un spațiu pentru Pro România. Ni s-a răspuns atunci verbal că în scris nu am primit nimic că ar fi un spațiu în zona pieței centrale la etaj de câteva zeci de metru pătrați dar că la acel moment era o chestie pentru închirierea pentru un alt partid politic. Între timp acel partid politic s-a mutat deci prin urmare acel spațiu este gol. Vrem ca acel spațiu să fie repartizat asociațiilor de pensionari pentru că între timp Pro România a găsit un spațiu pentru sediu pe piața privată”, a spus Nechifor.

El a făcut un apel către primarul Ion Lungu să convoace o ședință de Consiliu Local extraordinară sau de îndată pentru a rezolva urgent această problemă a persoanelor vârstnice.