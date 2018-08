Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, la Suceava, că formaţiunea politică pe care o conduce vrea o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților în care să se analizeze violențele care au avut loc la București, la mitingul din data de vineri, 10 august. Victor Ponta a susţinut astăzi o conferinţă de presă alături de ceilalţi lideri naţionali ai partidului, Daniel Constantin şi Sorin Câmpeanu şi de preşedintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor.

Liderul Pro România a declarat că deputaţii acestui partid au semnat deja pentru solicitarea către preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, de a avea săptămâna viitoare o sesiune extraordinară a camerei inferioare a Parlamentului. Victor Ponta a spus că în cadrul şedinţei trebuie să aibă loc o dezbatere şi o analiză asupra a ceea ce s-a întâmplat la mitingul din Bucureşti din data de 10 august, atunci când au existat altercaţii între protestatari şi forţele de ordine. „Cred că o țară democratică își rezolvă conflictele în structurile sale democratice. Parlamentul e cea mai democratică structură. Nu bătându-se în stradă și nu în studioul de la televizor. Măcar dacă ar avea o legătură ce se spune într-un studio, cu ce se spune în altul. Nu… sunt două lumi total diferite. Nu se poate să existe două adevăruri atât de diferite”, a declarat Ponta.

El a precizat că din nefericire, ceea deşi august fi trebuit să fie o lună august liniștită, cu sărbători și vacanță, în realitate s-a transformat într-o lună plină cu violenţe. „Acum au fost cele mai violente confruntări de la mineriade și până în prezent, de 27 de ani încoace. Și mai e ceva care nu trebuie ignorat. Cum am ajuns după 27 de ani din nou la volență? Cum am reușit să facem în Anul Centenar ca români angajați ai statului să se lupte cu alți români. Din acest punct de vedere eu am spus un lucru pe care îl mențin, în ciuda tuturor criticilor și înjurăturilor pe care le-am primit. Cel mai simplu lucru este să sari la bătaie. Dacă ești deștept și dacă ești responsabil atunci când ai puterea ai grijă să nu se întâmple lucrul acesta”, a precizat președintele Pro România.

Victor Ponta a se declare foarte mândru de faptul că timp de patru ani, cât a fost premier, a reușit să gândească astfel lucrurile încât populația să nu vadă protestatari sau jandarmi în spital, „deși am avut destul de multe momente dificile”. „La fel de mândru sunt în continuare de faptul că atunci când s-a pus problema să detensionăm o situație importantă pentru țară am ales să plec eu din funcție”, a spus Victor Ponta. El s-a declarat convins de faptul că violențele din București au fost premeditate din partea ministrului de interne și a liderului PSD.

Victor Ponta vrea ca în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților să fie dezbătută și situația pestei porcine

Pe de altă parte, Victor Ponta a spus că tot în cadrul sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților trebuie să se analizeze o altă problemă importantă pentru România, și anume pesta porcină africană.

„Eu iau lucrurile foarte în serios. Și întrebarea la care trebuie să avem răspuns este dacă s-a știut, dacă s-au luat măsuri sau dacă se procedează corect. Nu mă pricep la chestia asta eu. Dar cei care se pricep trebuie să-și dea cu părerea și să găsească soluțiile cele mai bune. Pentru că îmi amintesc cu mare plăcere cum în 2013 am reușit să ridicăm toate restricțiile pe piața internațională și carnea de porc din România a fost exportată inclusiv pe cea mai mare piață din lume, în China. Acum iar o să fim scoși de pe piață pentru mulți ani și producătorii români vor avea de suferit foarte mult. Din acest motiv pentru o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților. Se întrunește numărul de semnături și așteptăm bunăvoința regală și imperială a domnului Dragnea, să ne dea voie să dezbatem în Parlament aceste probleme”, a precizat președintele Pro România.