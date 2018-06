Concursul ”Exatlon”, filmat de Kanal D timp de cinci luni în Republica Dominicană, a cam prins pe picior greşit PRO TV şi Antena 1, cărora le-a suflat audienţele. Posturile rivale s-au repliat şi scot din joben două emisiuni-concurs, în care se va mânca adrenalină pe pâine, potrivit click.ro.

Peste două milioane de persoane au vizionat, aproape zilnic emisiunea ”Exatlon”, formată din două tabere, ”Faimoşii şi Războinicii”, şi câştigat, pe 23 mai, de celebrul actor Vladimir Drăghia. La scurtă vreme de la încheierea filmărilor, care a cocoţat Kanal D pe primul loc în topul audienţelor, PRO TV a anunţat că, din august, va filma, în Polonia ”Ninja Warrior”, un concurs care îşi are originile în Japonia, şi la care vor participa sportivi celebri, dar şi oameni obişnuiţi, cu o bună condiţie fizică. Iată însă că nici Antena 1 nu se lasă mai prejos, achiziţionând recent licenţa formatului ”Nomads”, potrivit sursei citate.

