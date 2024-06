Ana Maria Pop a devenit ieri Doamna Pavel după o zi plină de emoții și lacrimi. Daniel Pavel, prezentatorul Survivor de la PROTV a avut o mireasă elegantă și a fost tare mândru de soția lui, așa că nu s-a înduplecat să o lase să fie furată la propria nuntă, notează click.ro.

La rândul său, soția lui Domnu’ Dan ne-a mărturisit că și-a dorit un bărbat adevărat lângă ea! Așa că a vrut ca vedeta PROTV să o calce pe picior în biserică, la cununia religioasă!

Cum te simți acum ca Doamna Pavel?

Mă simt și mai împlinită pentru că bărbatul potrivit a ajuns în viața mea.

Ai avut emoții la cununia civilă?

Am avut emoții, am plâns, am tremurat alături de tata la braț. E normal, cred că să se întâmple așa.Și acum am lacrimi în ochi, dar drumul meu continuă alături de Daniel.

Cum l-ai simțit pe Daniel, pe soțul tău, la ceremonie?

Pe Daniel l-am găsit în fața aripilor, pe care o să le vedeți în poze, cu lacrimi în ochi, așa cum sunt eu acum. Dar, puternic și bineînțeles că fericit.

Sursa foto: Facebook

