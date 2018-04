Luni, 30 aprilie, când este zi declarată liberă de Guvern pentru salariații din sectorul public, la Suceava, proba de traseu pentru obținerea permisului de conducere va fi susținută conform programărilor. Anunțul a fost făcut de Instituția Prefectului. Pe de altă parte, persoanele programate pentru înmatricularea vehiculelor în ziua de 30 aprilie sunt rugate să se prezinte la ghișeele Serviciului înainte de această dată sau după 1 mai cu talonul printat care certifică rezervarea. Totodată, persoanele în cauză trebuie să aibă în vedere valabilitatea documentelor prezentate pentru înmatriculare. Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie să fie liberă pentru angajații din sistemul bugetar, avînd în vedere că ziua de marți, 1 mai, este nelucrătoare conform Codului Muncii.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating