Începând cu 1 februarie, în județul Suceava proba practică pentru obținerea permisului de conducere va fi susținută numai în municipiul reședință. Atunci, va intra în vigoare ordinul emis în acest sens de prefectul Mirela Adomnicăi. Ea a dispus ca examinarea să aibă loc doar în Suceava pentru asigurarea de condiții egale pentru candidații din întreg județul. Hotărârea a fost contestată, însă fără succes, de școlile de șoferi din Vatra Dornei, Fălticeni, Câmpulung și Rădăuți, dar și de președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu.

