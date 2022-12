Problema asigurării cofinanțării proiectelor europene a fost ridicată de primarul Ion Lungu în fața primului ministru Nicolae Ciucă la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Lungu care deține funcția de prim vicepreședinte al AMR, a declarat că problema ridicată a fost reținută si că primul ministru si ministrul finantelor au promis o rezolvare. ”Am participat astăzi la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România la care au fost prezenti Primul Ministru domnul Nicolae Ionel Ciucă, Președintele Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu, Viceprim-ministrul domnul Kelemen Hunor, Șefa Comisiei Europene din România doamna Ramona Chiriac precum și miniștrii domnul Adrian Câciu-Ministrul finanțelor, domnul Marcel Boloș -Ministrul Investitiilor și Fondurilor Europene și domnul Cseke Atilla-Ministrul Dezvoltării și Lucrarilor publice. A fost un moment de bilanț al colaborării dintre Autoritățile centrale si cele locale,s-a discutat despre bugetul de stat pentru anul 2023 care este in dezbatere in parlament. Au fost discutii punctuale pe mai multe paliere. Am ridicat problema asigurării cofinanțării proiectelor europene,lucru care a fost reținut si s-a promis o rezolvare de către domnul prim-ministru si ministrul finantelor. Au fost discutii profesioniste si constructive,care arată buna colaborare dintre guvern și autoritătile locale”, a declarat Lungu.