Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a ridicat problema realocării fondurilor europene neangajate, în cuvântul său la al 8-lea Summit European al Regiunilor și Oraselor care se desfășoară la Palatul Parlamentului din București. ”În prezenta Președintelui european al regiunilor Karl-Heinz Lambertz, al comisarului european Corina Crețu, al viceprim-ministrului Daniel Suciu, am ridicat problema realocării fondurilor europene neangajate, de exemplu cele pe Axa 3.1 A, pe o Axă nouă care să fie destinată construirii de parcări supraterane și subterane, în mediul urban. Doamna comisar european mi-a răspuns că propunerea trebuie să vină de la Guvern, Comisia Europeană aprobă solicitările guvernelor țărilor membre. Domnul viceprim-ministru Daniel Suciu a zis în plen că va veni la Suceava să discutăm despre acest lucru. Am arătat că municipalitatea suceveană a realizat 2 parcări subterane în exercițiul financiar 2007-2013 și are pregătite 10 proiecte pentru parcări supraterane. Sperăm ca în urma realocărilor financiare să putem construi parcări supraterane pe fonduri europene în orașul nostru”, a declarat Lungu.