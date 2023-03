Problema service-urilor auto care funcționează la negru a fost ridicată de proprietarul Railex Suceava, Ilie Lahman, la întâlnirea pe care oamenii de afaceri din județ au avut-o vineri, 17 martie, cu ministrul economiei, Florin Spătaru, la Camera de Comerț și Industrie Suceava. ”Este o problemă foarte spinoasă cu aceste service-uri care funcționează la negru, problemă care se răsfrânge direct în siguranța circulației. Vă rog să ne ajutați să găsim o soluție poate la nivelul Ministerului Economiei sau poate ar trebui un proiect de lege la nivelul Parlamentului”, a spus Lahman. Ministrul economiei și-a arătat disponibilitatea de a găsi soluții la problema ridicată promițându-le ajutorul său necondiționat. ”Avem reprezentanții noștri locali, parlamentari și vă rog să vă întâlniți pentru a găsi soluțiile cele mai eficiente. Din partea noastră aveți toată deschiderea necesară. Am putea să discutăm și la nivel de Parlament sau Guvern să vedem cum o rezolvăm”, a spus Florin Spătaru.

