Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, susține că Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică de la Sasca nu poate fi reorganizat până în decembrie 2021 așa cum spune Ordonanța 69/2018 și ca atare a solicitat Ministerului Muncii prorogarea termenului. El a solicitat și fonduri pentru construirea de noi centre rezidențiale. ”Există ordonanța 69/2018 care cere un program de reorganizare a centrelor cu peste 50 de beneficiari. Noi avem patru centre în această situație. Cel mai mare din țară este Sasca, apoi Costâna, Pojorâta și Zvoriștea. Pentru Pojorâta și Zvoriștea deja suntem conformați și am ajuns la acest prag mutând o parte, am construit acele căsuțe protejate la Cacica. La Costâna avem un program guvernamental și din cei 160, parte din beneficiari o să-i mutăm la locuințele noi construite la Cacica dar facem trei pavilioane distincte cu trei centre. Problema este la Sasca, unde din 390 de locuri acum sunt 334 de beneficiari. Pregătim să mai mutăm la Solca acolo unde am avut o locație pentru copii și acum e liberă. Suntem în discuții avansate cu ONG-urile pentru că dacă doresc externalizăm așa cum am făcut cu fundația bisericii de la Sfinții Ierarhi de la Rădăuți, în 2011. Dar am cerut Ministerului Muncii să găsim soluții, fie pe programul Național de Redresare și Reziliență, fonduri pentru a construi patru pavilioane, centre rezidențiale pentru că Sasca vine din urmă cu acest număr mare de locuri care nu mai poate fi acceptat. Am făcut și un memoriu scris în acest sens. Două centre sunt în regulă. La Costâna anul acesta până la final cred că intrăm în normalitate, dar cerem prorogarea termenului pentru Sasca pentru că e la sfârșitul acestui an și din lipsă de fonduri nu o să putem rezolva problema”, a explicat Flutur.

