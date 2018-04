Implicată în lupta pentru evitarea retrogradării, după 27 de etape situându-se pe locul 17, care duce în Liga a III-a, Foresta Suceava trebuie să treacă şi peste şocul primit la finalul lunii martie în încercarea de a se menţine în eşalonul secund. Concret, conducătorul care s-a ocupat de transferuri la formaţia moldoveană şi cel care l-a adus ca antrenor pe Florentin Petre a fost condamnat, pe 30 martie 2018, la opt ani de închisoare cu executare de Tribunalul Bucureşti, după ce fusese trimis în judecată de către procurorii DIICOT.

Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei, Farid Khallaf a primit condamnări de cinci, respectiv opt ani pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, respectiv pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, în formă continuată. Inculpatul cu cetăţenie franceză nu va executa însă pedeapsa maximă din cele două verdicte, de 8 ani de închisoare în regim de detenţie, ci i se va deduce din aceasta aproximativ 14 luni de zile, în perioada 28.03.2015 până la data de 27.05.2016 fiind arestat preventiv ori s-a aflat în arest la domiciliu. În acelaşi dosar mai sunt patru inculpaţi: Silviu Marius Grosu, Dumitru Ichim, Krasimir Anghelov Vacev şi Gelu Drăgulin.

Farid Khallaf, împreună cu oamenii de afaceri moldoveni Ion Lozovan şi Gheorghe Negură, au preluat clubul din Liga 2 Foresta Suceava în luna septembrie 2017. Atunci, Foresta, care nu putea primi finanţare de la autorităţile locale din cauza datoriilor către Fisc, era aproape de colaps şi începea sezonul cu o grupă de juniori de la un alt club din oraş.

Lozovan şi Negură au repus clubul pe picioare din surse proprii, circa 200 de mii de euro, în timp ce Khallaf s-a ocupat de aducerea unor noi jucători, majoritatea stranieri. Colaborarea dintre cei trei oameni de afaceri s-a stricat apoi, după doar câteva luni de zile, din cauza pretenţiilor francezului de a conduce singur clubul. Totul a culminat cu demisii în lanţ la Foresta, la începutul lunii februarie, atât în rândul conducătorilor, cât şi a antrenorilor.

„Situaţia de la club a început să se degradeze după ce Ion Lozovan, ce-l ce a asigurat aproximativ 75% din bugetul Forestei în tur, exceptând banii de la primărie, a luat decizia de a nu mai băga niciun ban în club după un conflict cu Farid Khallaf. Totul a pornit de la Farid, care i-a interzis lui Ion Lozovan contactul cu echipa şi cu fotbaliştii. Din câte cunosc, conflictul s-a acutizat ulterior, şi s-a ajuns ca Ion Lozovan să fie ameninţat de Farid. Chiar şi eu am ajuns să primesc ameninţări din partea acestuia, şi nu o singură dată, ci de mai multe ori. Pot spune în cunoştinţă de cauză că Farid are o atitudine total neprofesionistă, iar latura sa umană lasă mult de dorit. Îmi pare rău că nu am luat atitudine la timpul potrivit, însă am considerat atunci că aş fi prejudiciat imaginea clubului”, a spus vicepreşedintele Mihai Ungurian în conferinţa de presă în care şi-a anunţat demisia.

În acest moment, Foresta nu poate fi, din nou, sprijinită financiar de autorităţile locale, fiindcă are datorii de 150 de mii de lei la Fisc. E aceeaşi poveste de care s-a lovit şi anul trecut, înainte ca cei trei oameni de afaceri străini să vină la Suceava şi să salveze, pentru moment, clubul de la desfiinţare.