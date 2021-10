Producătorul de energie termică, Bioenergy, care asigură încălzirea municipiului Suceava prin centrala termică de cogenerare, se află într-o situație delicată. O spune chiar primarul Ion Lungu care a prezentat în cadrul unei conferințe de presă ”situația imposibilă” în care se află societatea. ”Avem o mare problemă în primul rând cu această sarabandă a creșterii prețurilor la energia electrică și la gazul metan. Nu sunt avocatul celor de la Bioenergy dar este o societate care asigură un serviciu de interes public, încălzirea municipiului Suceava. Azi ei vând energia electrică produsă la prețul de 160 de lei și o cumpără cu 400 de lei. Este o situație imposibilă. Nu se închid costurile”, a spus Lungu. El a precizat că a adus situația la cunoștința premierului Florin Cîțu de față fiind și președintele Consiliului Județean, Gherghe Flutur. ”Este o situație delicată în care Guvernul trebuie să intervină și să acorde un sprijin cumva ca să putem trece această iarnă”, a spus Lungu.

El a menționat că Bionergy are de încasat certificate verzi în sumă de 5 milioane de euro. ”Ca la noi al români anul trecut a fost modificat din nou Codul Silvic și cei de la Bioenergy nu au încasat încă certificatele verzi în valoare de 5 milioane de euro. Sunt puncte de vedere diferite la Ministerul Mediului. Am fost în audiență la domnul ministru, a adus specialiștii de acolo. S-a modificat definiția masei lemnoase prin noul Cod Silvic. O modificăm în fiecare zi asta e realitatea și chiar dacă s-a modificat definiția spune că structura lemnului nu s-a modificat. Unii sunt de părere că ar trebui să se dea aceste certificate verzi alții nu. La alte Gărzi Forestiere din țară care ar trebui să dea aviz pe certificatul de origine s-au dat precum la Brașov, la Cluj. La Suceava se interpretează că trebuie modificată din nou legea în Parlament. E o situație delicată în care se schimbă regulile în timpul jocului. Fiecare Guvern care vine, fiecare parlamentar are inițiative, modifică acest Cod silvic cum vor. Noi am făcut eforturi mari aici și eu ca primar am anticipat mai repede ca Guvernul și am făcut o centrală modernă pe biomasă dar din păcate tot ne învârtim în cerc cu aceste certificate verzi lipsa lor aducând o încetinire a aprovizionării cu masă lemnoasă la Bioenergy. Sper ca aceste lucruri să se rezolve”, a mai spus Ion Lungu.