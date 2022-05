Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat la ședința Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, unde îl secondează pe președintele acestei structuri, Emil Boc, deținând funcția de prim vicepreședinte. Lungu a declarat că s-au discutat probleme legate de : regimul juridic al imobilelor naționalizate, rămase in proprietatea statului, limitele anuale pentru finanțările rambursabile, finanțarea transportului local al elevilor, finanțarea serviciilor publice de evidență a populației, stadiul actual al Codului finanțelor publice, informare privind Aprobarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027, desemnarea Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027, stadiul desfășurării activităților incluse in componentele PNRR, programul multianual de finanțare „Programul Termoficare”, codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. ”Discuțiile au fost purtate pe fonduri europene si pe probleme importante ale municipalității (creșe, termoficare, evidența populației, finanțarea transportului elevilor etc.). Am convingerea că o mare parte din aceste probleme vor fi rezolvate in perioada următoare”, a spus primarul. La ședință au fost prezenți ministrul Finanțelor- Adrian Câciu, ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene -Marcel Boloș, directori generali din cadrul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, Iulian Marinescu și Vasilica Baciu.