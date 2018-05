Îndrăgita cântăreața Mirabela Dauer a suferit recent o intervenție chirurgicală, deoarece starea ei de sănătate era pusă în pericol de o tumoră. După operație, Mirabela s-a simțit bine și și-a revenit într-un timp record. Cântăreața a declarat că se simte apropiată de Dumnezeu și consideră că faptul că este credincioasă a ajutat-o să treacă peste acest obstacol al vieții, potrivit click.ro.

„Dumnezeu m-a trimis la analize și tocmai de-asta am știut întotdeauna că voi fi bine. Nu mi-am făcut griji nici măcar o clipă. Eu consider un lucru: atât timp cât nu faci rău nimănui, Dumnezeu te iubește. Cred că fiecare primește ce sădește. Eu merit să fiu iubită, pentru că sunt un om bun. Și n-am să mint niciodată și n-am să înșel niciodată”, a mărturisit aceasta în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, conform sursei citate.