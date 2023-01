Consiliul Județean Suceava este implicat în mod direct în sprijinirea proiectului Autostrăzii A7, tronsonul Pașcani – Suceava – Siret, a anunțat astăzi la prima oră a dimineții președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Vineri, 13 ianuarie 2023, firma care lucrează la Studiul de Fezabilitate a depus la Apele Române documentația prin care solicită avizul de gospodărire a apelor ca parte integranta la Avizul de Mediu pentru Tronsonul Pașcani – Suceava, cu termen de 30 de zile. Firma EGIS, care a întocmit documentația, a depus elementele tehnice pentru poduri și podețe de pe acest traseu, iar Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret va trebui să emită avizul în 30 de zile. ”Reamintim că firma de consultanță EGIS a depus în luna noiembrie a anului trecut o solicitare pentru acordul de mediu. Acest document a fost transmis la agențiile județene de mediu din județele Suceava, Botoșani și Iași, cerându-se și punctul de vedere al primăriilor de pe traseu, respectiv 8 primării din județul Suceava (Suceava, Salcea, Verești, Udești, Fântânele, Liteni, Dumbrăveni și Dolhasca), un UAT din județul Botoșani și patru din județul Iași. Urmează consultarea publică, apoi emiterea deciziei de încadrare în proiect, termen ‪30 – 90 de zile, elaborarea studiului de impact asupra mediului și, după obținerea acestor documente, proiectarea și execuția lucrării”, a spus Flutur.

Așa cum stau lucrurile, se estimează că în luna mai vom avea Acordul de Mediu și avizul de la Apele Române pentru tronsonul Pașcani – Suceava. ”Reamintim că la sfârșitul anului trecut Comisia Europeană a aprobat alocarea de fonduri pentru Autostrada A7, pe tronsonul Pașcani – Suceava – Siret. În momentul de față, pe tronsonul Suceava – Siret lucrurile nu sunt așa de avansate. Se lucrează la forarea profilelor de sol și sperăm ca în primul semestru al acestui an să se termine aceste lucrări pentru ca, până la sfârșitul anului, să obținem și aici avizele de la Mediu și de la Apele Române. Reamintim că guvernul Ciucă a dat undă verde tronsoanelor de Autostrada A7 de la Ploiești până la Pașcani și asta pentru că pe aceste tronsoane existau Studii de Fezabilitate, lucru care a permis introducerea la finanțare prin PNRR. Cât privește tronsoanele Pașcani – Suceava – Siret, au fost întârziate cel puțin 2 ani față de restul autostrăzii și doar în urma demersurilor făcute de mine în anul 2020 în calitate de președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, tronsoanele amintite au fost incluse în Planul Strategic pentru Transport, s-au alocat bani de proiectare și au început studiile de fezabilitate. Important este că pe tronsonul Pașcani – Suceava – Siret există finanțare europeană și suntem tot mai optimiști că A7 va ajunge până la Suceava și va continua până la Siret. Noi, Consiliul Județean Suceava, considerăm că autostrăzile sunt șansa de dezvoltare a județului Suceava și a zonei. De aceea, ne-am implicat în mod direct în întocmirea documentației pentru A7, în construirea tronsonului centurii orașului Gura Humorului în regim de autostradă, în construirea tronsonului de autostrada Suceava – Botoșani și, mai nou, am solicitat să organizăm licitații pentru Studiile de Fezabilitate pentru Autostrada Nordului, pe tronsonul Suceava – Vatra Dornei, asta după ce firma care a câștigat licitația cu CNAIR pentru acest proiect a abandonat lucrările”, a declarat Flutur.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating