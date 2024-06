Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a câștigat detașat alegerile pentru funcția de primar. Potrivit acestuia, la ora 23.30 după numărarea voturilor la majoritatea secțiilor din oraș era creditat cu 60-65% din voturi. Pe locul doi era plasat candidatul PSD. La Siret, din 7.914 alegători votaseră 3.366.

