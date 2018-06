Mii de pelerini din Suceava, din țară dar și din străinătate au participat la o impresionantă procesiune pe străzile municipiului Suceava alături de racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava care conform tradiției de Sânziene este scoasă din mănăstire și purtată pe umeri de câţiva preoţi şi călugări pe traseul Biserica Sf. Înviere, Biserica Sf. Gheorghe – Mirăuţi, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf. Nicolae, Catedrala Naşterea Domnului – de pe Mărăşeşti, Biserica Naşterea Maicii Domnului – de la Tribunal) şi înapoi la mănăstirea suceveană. În fruntea procesiunii s-a aflat IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Preoţii care au luat parte la pelerinaj i-au binecuvântat de-a lungul traseului pe credincioşi şi i-au stropit cu agheasmă. Credincioșii s-au îmbulzit pentru a atinge racla cu moaștele Sfântului sau pentru a trece pe sub ea. La fiecare biserică în dreptul căreia racla cu sfintele moaşte s-a oprit ierarhii au fost întâmpinaţi de preoţii slujitori cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce în mâini, preoţi care au rostit câte o rugăciune. După procesiune, racla a fost aşezată din nou sub baldachinul din curtea mănăstirii.

Ludovic Orban, la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou

De menționat că procesiunea a fost precedată de Sfânta Litgurghie care a fost oficiată pe scena special amenajată în curtea Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava de ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La slujbă au fost prezenți prefectul Mirela Adomnicăi, primarul Ion Lungu, președintele Cosiliului Județean, Gheorghe Flutur, primari ai orașelor înfrățite cu Suceava, senatorul PSD Virginel Iordache, deputatul PNL Ioan Bălan dar și liderul național al PNL, Ludovic Orban.