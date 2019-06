Peste 10.000 de oameni au participat astăzi la o impresionantă procesiune cu racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava pe străzile municipiului reședință de județ. Procesiunea a inclus traseul cu principalele bisericii din Suceava, precum Sf. Înviere, Sf. Dumitru, Sf. Nicolae, Catedrala Nașterea Domnului. Mii de oameni au așteptat procesiunea de o parte și de alta a traseului mulți înghesuindu-se să atingă racla cu moaștele Sfântului sau să treacă pe sub ea. Sfîntul Ioan este protectorul oraşului Suceava.

