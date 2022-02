Luni, 7 februarie, e ziua divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Circul a început deja! Sexy impresara a ieșit, din nou, la atac cu acuzații dure la adresa celui care, în câteva zile, îi va deveni fost soț, notează click.ro.

Cu patru zile înainte să se prezinte la Judecătoria Buftea, Anamaria Prodan a răbufnit mai tare ca niciodată la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Sexy impresara nu mai are stavilă și a rostit cuvinte dure la adresa celui care i-a stat alături într-o căsnicie de 15 ani de zile. „Vorbim de Reghecampf? Dacă nu era Prodan cine Dumnezeu vorbea de Reghe?! Laurențiu era bărbatul Aneimaria Prodan, niciodată invers. Poate că a fost o pălărie mare și casnicia asta pentru Reghe! Regret că se termină așa! Am un copil cu el, nu a putut să facă pasul ăsta demn! L-aș fi acoperit și acum, cum l-am acoperit în ultimii ani. Aș fi acoperit mirosul ăsta de rahat, l-aș fi ajutat să plece din țară! Mai ales aici, când ajungi să ai la braț domnișoare de astea cunoscute, nu mai poți să ieși în oraș cum ieșeai cu Prodan lângă tine! Ziceam vreau masa aia că am venit cu soțul!”, a răbufnit impresara la Realitatea Plus, potrivit sursei citate.

Anamaria Prodan a primit lovitura de grație atunci când Reghecampf și amanta însărcinată, Corina Caciuc, au făcut ședința foto de Crăciun, îndrăgostiți.

