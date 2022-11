Anamaria Prodan va putea păstra numele Reghecampf după divorț! Aceasta a fost decizia instanței de judecată, care a dat câștig de cauză în această speță impresarei, și nu lui Laurențiu Reghecampf, care solicitase ca fosta soție să nu-i mai poarte numele după divorț, potrivit click.ro.

„Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta. Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume. Este un capitol închis în vița mea, nu mă mai interesează nimici și nu mă interesează nici măcar să aud declarațiile sau aberațiile pe care le spune domnul Reghecampf!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru Click!.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/prodanca-ramane-cu-numele-reghecampf-ar-trebui-2223573.html