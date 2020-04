Șeful Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, a anunțat prin telefon la Radio Top, noile proiecte avute în vedere de grupul „Împreună ajutăm Vatra Dornei”. La ora actuală, din grup fac parte peste 50 de oameni, printre care salvamontiști, medici, asistenți, ingineri și topografi, inclusiv din Germania și Cehia. Un proiect al grupului „Împreună ajutăm Vatra Dornei” se referă la promovarea producătorilor locali din zona agroalimentară. Conform lui Petru Ariciuc, aceștia vor avea la dispoziție o platformă online pentru a-și vinde produsele în timpul crizei. Totodată, produsele lor vor putea fi cumpărate și dintr-un market din Vatra Dornei.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings