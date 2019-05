Şaisprezece producători au căutat noi pieţe de desfacere pentru alimentul românesc la SIAL China, desfăşurat în perioada 14-16 mai 2019, la Shanghai, unde au expus, timp de trei zile, produse proprii în pavilionul naţional al României.

Firmele româneşti au fost prezente în două standuri tip insulă, cu o suprafață totală de 180 mp, cu 12% mai mare decât la ediția din 2018, alături de pavilioanele naționale ale celor mai mari producători la nivel mondial din domeniul agroalimentar.

În 2019 s-a înregistrat o participare record în istoria celor douăzeci de ediţii de până acum: 4.300 expozanți din 65 de ţări, peste 112.000 de vizitatori profesioniști, o suprafață expozițională de 199.000 mp, 17 hale de prezentare.

Sub brandul de țară pentru sectorul agroalimentar, „Romania, the Green Garden of Europe”, la Shanghai, au expus 16 producători: Agrosemcu, Albrau Prod, Artesans Del Sucre, Cosm-Fan Carmangerie, Croco, Doripesco Prod, Germino, Grande Dolceria, Kalpo, Natural, Monceanu Inocasings, Passage Food, Prutul, Romaqua Group, Scandia Food, Tual Fast Chance 98.

„Am fost mândru că reprezint România la SIAL Shanghai, în contextul creșterii componentei calitative a prezenţei naționale, atât la nivel de imagine, cât şi ca mod de prezentare a ofertei companiilor”, a declarat Ştefan Pădure, președinte APAR şi vicepreşedinte al Federației Naționale ProAgro, despre prezenţa românească la evenimentul expoziţional. „Aprecierea colegilor europeni la adresa prezenţei României, în contextul participării la programele de promovare din ultimii ani, reprezintă o recunoaștere a eforturilor comune realizate de APAR si MMACA”, a adăugat Ştefan Pădure, în legătură cu sprijinul acordat producătorilor români în demersurile de a găsi noi clienţi pentru export.

Participarea României, cu pavilion național, la expoziția SIAL China a fost organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Alimentului Romanesc – APAR, membră a Federației Naționale PRO AGRO. Bugetul alocat târgului a fost de 1.311.421 lei.