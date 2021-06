În opinia profesoarei de istorie Tatiana Matei, de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava, în municipiul reședință de județ nu este nevoie de mai multe statui, ci de îngrijit cele existente. Recent, directorul Muzeului Național al Bucovinei Emil Ursu declarase, la Radio Top, că în fiecare cartier al Sucevei ar trebui să fie câte o statuie. Tot la Radio Top, Tatiana Matei, a afirmat: „Nu știu dacă în Suceava sunt puține sau multe statui. Însă, nu cred că numărul lor contează, ci cum sunt puse în valoare. În zona centrală sunt statui care nu se prea văd din cauza ramurilor de copaci. Eu cred că Suceava poate fi pusă mult mai bine în valoare din punctul de vedere a ceea ce are deja, dacă le și conservăm dacă le și marcăm, dacă explicăm prin panouri ce anume reprezintă”. Profesoara de istorie a completat: „Când realizezi un panou și spui exact ceea ce este acolo, și unde găsești statuia lui cutare și unde e Cetatea Zamca și unde mergi ca să ajungi acolo e cu totul altceva. Dacă am avea pe fiecare stradă câte o statuie ,asta nu ne face mai deștepți, mai apropiați de cultură sau mai înalți spiritual”.

