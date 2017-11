Directorul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” din Moldoviţa, profesoara de limba şi literatura română Daniela Luminiţa Ceredeev, a primit duminică titlul de ”Cetățean de Onoare” al comunei Putna. Cea care a câștigat de-a lungul timpului zeci de premii pentru activitățile de voluntariat, educație fiind decorată și de președintele Klaus Iohannis, a primit onoranta distincție în cadrul unei ceremonii emoționante organizată de Primăria Putna și Consiliul Local Putna.

”Iubesc Putna! E locul ce-şi învaţă fiii şi fiicele cum se trăiesc dragostea de neam şi de ţară, credinţa nestrămutată, respectul pentru valori şi iubirea de semeni. E asemeni Cerului înalt strămutat pe pământ, ce cheamă ne-ntrerupt la dăruire şi jertfă. Am învăţat mereu să-i ascult glasul, ascuns în cântec de clopot, pentru că mi-a fost drag să spun că mi-e „acasă” locul în care în răstimpuri se aud paşii Voievodului Sfânt şi-ai Sfetnicului Său prea-înţelept.” O ceremonie pe care o voi gândi mereu ca pe un angajament pe termen nelimitat la civism şi responsabilitate socială. Recunoştinţă, domnule primar George Coroama! Recunoştinţă, domnule director Ciprian Florentin Cretan!, a spus Daniela Luminița Ceredeev.