Un bărbat în vârstă de 59 de ani a ajuns în arest după ce i-a făcut avansuri sexuale unei eleve în vârstă de 14 ani. Poliția Suceava a transmis că totul s-a întâmplat pe 12 ianuarie 2022, când o elevă de 14 ani a a fost victima unor avansuri cu tenta sexuală și a unui comportament indecent și provocator din partea unui bărbat de 59 de ani. Este vorba despre un profesor de bilogie, Vicențiu Dragomir Chiseliță, de la școala gimnazială din Costâna.

După continuarea cercetărilor, polițiștii au dispus reținerea barbatului pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat instanței competente care a dispus arestarea pentru 30 de zile.