Flori de primăvară caldă în „Țara Lelelor și a Morilor de Vânt”, incursiuni în inedit, descoperire, metode noi de explorare şi exploatare a gândirii, idei originale înlănțuite într-un univers al învățării continue.

Acesta a fost contextul în care, în perioada 8-14 martie 2020, 6 cadre didactice de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Paşcani au participat la mobilitatea Erasmus+ „Creativity in teaching and learning for a better students’ motivation”, iniţiată de Quarter Mediation, din cadrul proiectului „ Fii deștept! Fii prezent!”. Cele şapte zile de curs au fost un prilej permanent de învăţare. Participanții au fost provocaţi la activităţi „indoor” şi „outdoor” care i-au transpus în ipostaza unor elevi care descoperă pas cu pas, antrenaţi într-un joc, aportul tuturor ştiinţelor la viaţa obişnuită. Diversitatea metodelor moderne care pot fi aplicate la clasă a fost impresionantă: metoda „Phone Game”, „Lego Listening”, „Mind Mapping”, „Storytelling as a Teaching Techniqueˮ folosind „story cubes”.

Toate activităţile au avut caracter interdisciplinar şi s-au bazat pe lucrul în echipă. Vizitarea Muzeului din Drentse sau a unei mori de vânt, au fost însoţite de explicaţii care fac trimitere la toate disciplinele studiate în şcoală (istorie, fizica, matematică,etc) devenind, astfel, o veritabilă lecţie în sistemul STEM. Participanţii au realizat că şcoala poate fi „oriunde” se pot învăţa lucruri noi. Pe de altă parte, arta poate ocupa un rol deosebit în procesul de învăţare. Activitatea cu titlul „Music, Colors and Creativity” a fost o exemplificare a modului în care pot fi folosite, simultan, pictura şi muzica, într-o muncă de echipă, pentru a exprima spontan, o anumită tematică.

În fiecare zi participanţii au fost provocaţi la workshop-uri sub titlul „What if…” desfăşurate pe echipe mixte, având teme diverse, cum ar fi: identificarea posibilelor schimbări dorite de profesorii participanţi în sistemul de învăţământ propriu, motivarea unui elev care întârzie permanent la cursuri sau necesitatea temelor pentru acasa. Cu această ocazie s-a realizat un adevărat schimb de experienţă între profesori care provin din sisteme de învăţământ diferite deoarece participanţii erau din Danemarca, Franţa, Belgia, Spania, Grecia, Olanda, România.

„În urma acestei mobilităţi, participanţii şi-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare în limba engleză (fiind singura limbă de comunicare), competenţele digitale şi cele organizaţionale, comunicarea și colaborarea, planificarea, motivarea, utilizarea eficientă a resurselor, valorizarea ideilor, învăţarea prin experienţă şi, toate acestea, prin promovarea creativităţii și a legăturilor umane, care s-au dovedit esențiale de-a lungul acestei experiențe.

Profesorii colegiului nostru respectă, în urma încursiunii făcute, regulile de izolare la domiciliu. Vă rugăm pe toți să faceți ca dumnealor și ca noi toți, de altfel, pentru a ajunge să ne revedem, în cel mai scurt timp, sănătoși, la școală!”, a adeclarat prof. Iuliana Gordin.