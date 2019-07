Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba română, sau în limba română, în Republica Moldova, în special în UTA Găgăuzia”, la Pașcani, în perioada 13-18 iulie 2019. Proiectul s-adesfășurat cu susținerea Protopopiatul din Pașcani.

Stagiul de perfecționare s-a desfășurat pe parcursul a șase zile, având două teme majore: Metodica predării limbii române și Psihopedagogie școlară. Cursurile au fost predate de profesori metodiști de la Inspectoratul Școlar Județean Iași. La cursuri au participat 20 de profesori care predau limba română, sau în limba română, în Republica Moldova. În debutul celor șase zile de cursuri aceștia au fost întampinați de către domnul Victor Alexeev, Secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Cursurile s-au desfășurat în sala de conferințe

Protopopiatul Pașcani, prin atenția constantă a domnului preotprotopop Pavel Postolache , a asigurat gratuit spațiului de susținere a cursurilor, coffe-breack-urilor, și a tehnologiei necesare pentru curs, inclusiv consumabile.

Daca în prima parte a zilei profesorii din Comrat și Vulcănești s-au centrat pe studiul metodelor care ar putea să crească atractivitatea și calitatea actului educațional în limba română, în partea a doua a zilei aceștia au putut vizita diferite obiective turistice, spirituale și culturale: Palatul Culturii, Catedrala Mitropolitană din Iași, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, ParculCopou, Palatul A.I. Cuza de la Ruginoasa, Casa Memorială „Alexandru Vlahuță” din Agapia, Muzeul Nicolae Grigorescu de la Agapia, dar și mănăstirile Neamț, Secu, Agapia și Văratec.

Mai mult, profesorii au participatși la un miniconcert de cântece religioase și patriotice, gândit de către preotul Ioan Baciu, Protopopiatul Pașcani. Pe parcursul celor șase zile de cursuri profesori din Pașcani au avut dezbateri cu profesorii din Republica Moldova, și chiar au susținut prelegeri(prof. preot Atudorei Leonardo/ Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani -prelegere:„Rolul educației moral-religioase în școală; ora de religie”, prof. Marioara Preutu/ Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani: „Limba română-limbă latină”, prof.gr.I, Hărățu Ionuț/Liceul Teoretic „Miron Costin ”, Pașcani: „Cultură și spiritualitate în opera sadoveniană”, Pr. Ioan Baciu-preot, Protopopiatul Pașcani: „Cultura și spiritualitatea în satul românesc”, prof, gr.I Ștefan Dimitriu, coregraf, Clubul Copiilor, Pașcani-susținerea activității „Dans, cultură și tradiție”, pr. Ioan Gigi Daniel-secretar, Protopopiatul Pașcani:„Trezirea sentimnetului național în sufletele elevilor; rolul bisericii in educație”).

„Cursul a fost conceput într-un cadru mai larg, mai liber, deoarece pe lângă activitatea de formare didactică propriu-zisă, am organizat activități complementare, care să vină în mod concret în sprijinul elementelor de cultură, spiritualitate: mese rotunde la care au participat preoți, profesori, specialiști în educație;vizite la muzee, biserici din patrimoniul național, lăcașuri de cultură , manastiri din Iași și zona Neamțului.Toate acestea nu ar fi fost posible fără finanțarea IEH, dar si sprijinul Protoeriei Pașcani, în persoana preotului protopop Postolache Pavel” – prof.dr. Carmen Dimitriu, lector de limba română, reprezentant ILR, Universitatea de Stat din Comrat.

Merită deosebită apreciere doamna Dimitriu Carmen, pentru efortul de organizare, pentru conexiunile stabilite în cadrul comunității, și totodata pentru faptul ca, alături de doamna Lidia Andronache, a conceput cursul într-o abordare liberă, un mod plăcut, spiritual, într-o formulă sintetică şi atractivă, bazată pe practică; ne-a făcut să reiterăm că „Fiecare popor are o vibrație sufletească din care se naște cultura lui, din care prinde formă civilizația sa, ca dovadă a existenței sale istorice”. Aceste cursuri multașteptate au fost un prilej de a cunoaște patrimoniul cultural și arhitectural al zonei în care s-a desfășurat proiectul și de a uza, pe viitor, de cunoștințele acumulate.Corelarea cursurilor cu un șir de excursii la obiectivele istorice din ținutul Iașului și al Sucevei a fost o vibrație sufletească minunată, astfel cunoscând sub un aspect practic istoria crestinismului ce s-a nascut în Țara Romănească, locuri considerate sfinte de Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mihai Sadoveanu etc. Proiectul implementat a contribuit la completarea viziunii culturale asupra valorilor și identității românești a cadrelor didactice. Institutului „EudoxiuHurmuzachi” pentru românii de pretutindeni îi doresc multiple realizări similare pe viitor, succese și binecuvântare în tot ceea ce întreprinde pentru românii de pretutindeni.”- prof. Svetlana Stoinov, director al Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Comrat.

Acțiunea și-a propus promovarea și susținerea învățării în limba română, precum și creșterea calității și atractivității actului educațional în limba română, în special în zonele în care ponderea românilor în populația localităților respective este mică sau foarte mică, în special în UTA Găgăuzia, Republica Moldova.

Proiectul se încadrează în Programul de Educație„Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.