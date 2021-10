Profesorul de informatică Ionuț-Vichentie Ilisoi, de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava, consideră că decizia de intrare în vacanță pentru două săptămâni este cea mai bună pentru protejarea sănătății. De asemenea, el susține că unitatea de învățământ pe care o reprezintă este pregătită pentru școala online, dacă va fi cazul. Profesorul a declarat, la Radio Top: „La Colegiul „Samuil Isopescu” avem condiții tehnice foarte bune. Fiecare clasă este dotată cu tot ceea ce trebuie pentru ore online. Profesorii care nu-și pot ține orele de-acasă pot să meargă într-o sală de clasă de la școală și să le desfășoare. Așa s-a făcut și în trecutul an școlar. Pentru învățământ față în față, avem trei laboratoare de informatică, toate dotate în ultimii 3 ani cu laptopuri și calculatoare de ultimă generație. Echipa noastră s-a ocupat foarte bine de partea de IT. Cred că imediat după aceste două săptămâni de vacanță fie ne vom întoarce la școală, fie vom trece în online”. Ionuț-Vichentie Ilisoi a mai spus că au fost puțini elevi infectați la „Samuil Isopescu” de la debutul noului an școlar și a precizat: „Au fost două sau trei clase trecute în online după apariția unor cazuri de COVID. Elevii aveau experiența de anul școlar trecut și a fost ușor să facem orele în online”.