Aproape o sută de competitori cu vârste între 25 şi 90 de ani au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Campionatul Naţional de înot Masters, care s-a desfăşurat la bazinul olimpic din Complexul „Ioan Schuster” din Reşiţa.

„Este o competiţie care se adresează practicanţilor de înot de orice vârstă şi mă bucur că este pentru a treia oară când Reşiţa este gazdă, de când se organizează în România asemenea concursuri, după ediţiile din 2012 şi 2016. Astfel de concursuri reuşesc să atragă tot mai mulţi participanţi şi cluburi din ţară şi ne dorim să devină tot mai populare. La Reşiţa am avut şi o premieră naţională, pentru prima dată la un campionat naţional de înot masters au fost introduse probele de 200 m în cele patru procedee şi proba de 800 m liber”, a declarat preşedintele executiv al clubului sportiv de înot Reşiţa 07, Dorina Iana.

La start au fost 98 de participanţi, înotători cu vârste cuprinse între 25 şi 90 de ani, de la 23 cluburi de înot masters din România, afiliate Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern. Este vorba de cluburi sportive din Arad, Bacău, Braşov, Baia Mare, Bucureşti, Cluj Napoca, Galaţi, Piteşti, Ploieşti, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Timişoara şi Reşiţa.

Cel mai vârstnic participant a fost Emil Dan Stoenescu de la Bluemarin Sport Club din Bucureşti, în vârstă de 90 de ani. Acesta a spus că a început să facă sport în 2016, după un accident în urma căruia a avut nevoie de recuperare în apă.

Concursul de la acest sfârşit de săptămână este o bună ocazie de a îndeplini baremurile pentru participarea la campionatele mondiale din Coreea de Sud 2019.

Organizatori ai campionatului sunt Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, Clubul Sportiv de Înot Reşiţa 07, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, Primăria şi Consiliul Local Reşiţa.

Suceava s-a remarcat și ea la Campionatele Naționale Masters prin profesorul Cezar Moscaliuc care a dovedit că poate fi oricând un exemplu pentru tinerii pe care-i pregătește. Profesorul sucevean a reușit să câștige locul I la 50 metri fluture și locul II la 100 metri spate.

”După ce mai bine de 25 de ani am refuzat să fac un lucru care îmi face o plăcere deosebită, să înot, o promisiune făcută elevilor mei m-a adus din nou în bazin. Și în prima zi a Campionatelor Naționale de Masters am făcut un salt în trecut, urcând din nou pe blockstart, încercând din nou emoțiile de concurs, simțind dorința de a fi mai bun. A fost o senzație deosebită și am avut și satisfacția de a urca pe podiumul de premiere. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și m-au încurajat să o iau de la capăt” a declarat profesorul Cezar Moscaliuc.