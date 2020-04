Președintele Alianței Sindicatelor din Învățămînt Suceava-ASIS, profesorul Giani Leonte, este de părere că examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională trebuie amînate, deoarece înainte de toate sănătatea primează. El a afirmat prin telefon la Radio Top: „Ce se întîmplă cu un copil care exact în perioada examenelor naționale este depistat pozitiv? Care sînt șansele ca el să obțină diploma de Bacalaureat, astfel încît să poată accede în învățămîntul superior? Sînt posibilități care trebuie luate în calcul și de aceea cred că e bine să ne așezăm cît mi repede la masa dialogului și să luăm împreună cu toți factorii decizionali o hotărîre”. Liderul ASIS a adăugat că a fost contactat de părinți care i-au spus că nu vor să-și lase copiii la examene, de teama coronavirusului. Totodată, el a spus că sînt și profesori, dintre care unii cu probleme de sănătate, care nu vor să se expună riscului prin participarea la aceste examene. Profesorul Leonte a concluzionat că pentru elevii din anii terminali trebuie luată serios în calcul amînarea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului sau varianta stabilirii unei medii funcție de media anilor de studiu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating