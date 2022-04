Antrenorul grupării de handbal masculin de Liga Națională, CSU Suceava, profesorul Petru Ghervan, este sigur de faptul că echipa va termina campionatul în primele zece. În prezent, CSU ocupă locul 7 din 14 și mai sunt de disputat trei etape. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, profesorul Ghervan a declarat: „Obiectivul nostru a fost să fim în primele zece, pentru a evita participarea la baraj. Vom fi cu siguranță în primele zece, deși mai avem trei jocuri cu echipe foarte puternice. Primul va fi cu Steaua, pe teren propriu, în data de 5 mai, de la ora 17.00. Apoi, vom juca la Focșani, pe 11 mai. Focșaniul e o echipă care a jucat în Cupa EHF anul trecut și anul ăsta este tot în primele cinci-șase echipe din România. Ultimul meci va fi acasă cu Dinamo. Dinamo va fi deja campioană. Va fi un an finalizat într-o atmosferă de sărbătoare pe care să-l considerăm unul bun și care să reprezinte un moment de relansare pentru viitorul sezon”. Tehnicianul a remarcat revenirea echipei în partea a doua a campionatului, după ce în prima se afla pe loc retrogradabil și din cauza ghinionului. Petru Ghervan a afirmat: „În iarnă eram nemulțumit pentru că punctele acumulate puteau duce la retrogradare. Toată lumea spunea că nu suntem echipă de retrogradare, că avem un joc bun. Însă, punctele sunt cele care decid cine rămâne și cine retrogradează. Am avut și ghinion, cu ratări în ultimele secunde”. Profesorul Ghervan a completat: „De exemplu, cu Baia Mare este o întreagă telenovelă în acest an. Trei meciuri pierdute, toate trei la un singur gol. Soarta fiecăruia din cele trei meciuri s-a decis în ultimele cinci secunde. La Suceava am pierdut în ultimele cinci secunde, când am avut atacul și am primit contraatac, iar la Baia Mare am ratat noi când puteam să egalăm. Acuma, în Cupa României, la Suceava, am pierdut după ce Baia Mare a marcat golul victoriei în ultimele trei sau cinci secunde”.