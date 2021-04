Profesorul de fizică Virginel Iordache, de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava, susține prelungirea cu două săptămâni a unui an școlar și revenirea la structura cu trimestre. Profesorul a declarat, la Radio Top: „Este o problemă care cel puțin în condițiile pandemiei e mai mult decât acută. Copiii nu au fost la școală, golurile sunt imense, greu de umplut, întrucât ce poți face astăzi nu lăsa pe mâine, programele sunt încărcate și părerea mea e că școala trebuie prelungită cu cel puțin două săptămâni. Nu știu dacă de la 1 septembrie la 15 iunie, dacă de la 15 septembrie la 30 iunie… Dintotdeauna, școala a început pe 15 septembrie. E o dată care are semnificații în conștiința românilor. Eu aș lăsa școala să înceapă în data de 15 septembrie, indiferent în ce zi a săptămânii cade, și aș prelungi școala cu două săptămâni”.

Virginel Iordache a mai spus: „Intervalul de la 15 septembrie la 30 iunie l-aș împărți în trei trimestre simetrice. Eu am fost întotdeauna pentru școala cu trei trimestre. Scoatem vacanța pentru învățământul primar de o săptămână acordată pentru că ar fi supuși cumva copiii unui efort intelectual mare. Scoatem vacanța intrasemestrială și facem două vacanțe: vacanța de iarnă și vacanța de primăvară. Vacanța de iarnă să înceapă în data de 22 decembrie și să fie de trei săptămâni. Dacă Paștele nu pică în vacanța de primăvară, copiii or să aibă două sau trei zile libere în acea perioadă”. Profesorul Iordache a conchis: „Nu reglăm anul școlar funcție de fazele lunii sau de altceva. Varianta avansată de mine cred că este una corectă, având în vedere că am o vechime considerabilă, de 37 de ani, în învățământ, ca profesor”. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a enunțat ca ipoteză de lucru revenirea la o structură a anului școlar bazată pe trimestre, în locul actualelor semestre, și prelungirea anului școlar încă din toamnă, dacă vor părinții, elevii și sindicatele.