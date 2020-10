Captarea atentiei elevilor la scoala in era digitala reprezinta o mare provocare pentru cadrele didactice. Copiii par a fi mai neastamparati, cu fiecare generatie noua, iar lipsa lor de atentie se reflecta in notele obtinute la examenele importante care le vor calauzi viitorul. O fi vina elevilor, a parintilor sau a „Internetului” pentru cele intamplate? Multi vor raspunde cu “da” la toate trei, insa adevaratul vinovat poate fi sistemul educational invechit care reactioneaza tarziu la evolutia fireasca a tehnologiei de care suntem inconjurati. Pusi in fata unei migrari fortate in mediul online din cauza pandemiei, dascalii se confrunta cu cea mai mare provocare din cariera. Lectiile de pe platforme precum Zoom*, Skype* sau Microsoft Teams* vor ramane standardul pentru perioada ce va urma, iar profesorii, multi dintre cei care au ocolit digitalizarea pana acum, trebuie sa gaseasca un mod de predare eficient pentru binele elevilor de pretutindeni.

O explicatie si o solutie a problematicii actuale propune Sorin Oprescu, Field Application Engineer in compania Aten si gazda a prezentarii „Teacher 2.0” din cadrul expozitiei virtuale ATEN ON! care a inceput luni, 28 septembrie si este disponibila online pana la finalul lunii octombrie. Sorin a evidentiat capacitatea de invatare si de adaptare mult mai avansata a copiilor fata de adulti, cand vine vorba de tehnologie moderna. Astfel, un copil caruia i se ofera acces la Internet isi gaseste drumul mult mai usor decat indrumatorii sai mai in varsta. Asta se traduce prin faptul ca, in cadrul lectiilor online, invatatorii neinitiati in ale ‘netului” se ridica cu greu la nivelul asteptarilor elevilor care sunt obisnuiti cu standardele creatorilor de continut profesionist de pe retelele de socializare. In final, cei mici sunt plictisiti si nu dau randament, iar cei mari pierd timp de predare incercand sa recentreze atentia asupra lectiei. In acest scenariu ambele parti pierd, dar ne dorim ca timpul si efortul atat al profesorilor, cat si al elevilor sa fie optim utilizat.

O solutie de viitor

Rezolvarea pentru aceasta provocare actuala a educatiei este usor de desprins. E necesara de o modernizare a stilului de predare in mediul online. Profesorii ar putea sa ia lectii de la cei mai buni vloggeri pentru a dezvolta un mod de prezentare mai captivant, iar ATEN este aici pentru a facilita tranzitia pe partea tehnica. Un prim pas pentru o prezentare care atrage atentia il reprezinta echipamentul folosit. Camerele video integrate in laptop, desi „suficiente”, sunt cu mult inferioare camerelor de filmat traditionale. O prezentare tinuta folosind echipament cu fidelitate scazuta a imaginii si a sunetului este, putin spus, inconfortabil de urmarit. Sorin, gazda prezentarii, introduce o solutie accesibila si de impact. Placa de captura ATEN CAMLIVE UC3020 reprezinta un mod de a transforma camera de filmat traditionala, cu port HDMI, in a doua camera web a laptopului, pe care profesorul o poate folosi cu usurinta pe platformele digitale de predare (Google Classroom, Google Meet, Teams, Zoom etc.). Aceasta are dimensiuni reduse si dispune de un port HDMI pentru intrare de date si un port USB C si USB-A prin adaptorul inclus in cutie pentru conectarea in calculator. Ea se poate conecta la orice periferic cu HDMI, precum camere video sau DSLR si va transmite o imagine mult mai calitativa camerei web integrate in laptop-uri. ATEN UC3020 se bucura de compatibilitate vasta si functioneaza la rezolutii de pana la 1080p ruland 60 de cadre pe secunda. Desigur, placa transmite si sunet, iar conectarea unui microfon extern prin camera video va conduce la performante de exceptie. Se poate conecta si echipament de laborator compatibil, precum microscoape digitale pentru orele de biologie.

Primele scoli care implementeaza in prezent aceasta solutie sunt din Cluj, ca urmare a unui parteneriat cu firma Select IT, o firma clujeana. Cadrele didactice vor primi echipamente si instruirea necesara, iar rezultatele vor vorbi in curand de la sine. Dupa Cluj, si alte orase moderne din tara vor urma. Planul este ca, in cel mai scurt timp posibil sa se creeze un nou standard pentru invatamant online si la noi in tara. Dupa acomodarea cu acest echipament, se poate trece la urmatorul pas prin integrarea solutiilor complexe, precum ATEN StreamLive UC9020, o statie de editat in timp real a fluxului de imagine. Cu ajutorul acesteia, este posibil sa se creeze un mediu de invatare cu adevarat unic pentru fiecare profesor in parte si mult mai atragator pentru elevi. Printre capabilitatile UC9020 se numara personalizarea fundalurilor, tranzitia cadrelor si adaugarea altor efecte demne de o productie de televiziune: picture-in-picture, split-screen, imagini in medalion etc.

Compania ATEN, furnizor de solutii de conectivitate AV/IT si sisteme complete de administrare, demonstreaza astfel ca digitalizarea invatamantului se poate face intr-un mod placut si simplu. Va invitam sa urmariti pana la finalul lunii octombrie 2020 prezentarea completa in limba engleza a lui Sorin Oprescu inregistrandu-va la link:

https://www.ATEN.com/virtual-expo/.Afla informatii unice de la ATEN ON! despre diferite piete si regiuni, care te vor ajuta sa gasesti noi oportunitati intr-o lume digitala.

Despre ATEN

Infiintata in anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT si solutii de administrare. Incluzand solutii KVM, solutii A/V profesionale si solutii inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conecteaza, administreaza si optimizeaza echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educatie, media si transporturi. ATEN detine peste 570 de brevete inregistrate la nivel international si o echipa de cercetare ce asigura un flux constant de solutii inovatoare, de unde rezulta un portofoliu cuprinzator de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul in Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins si are astazi subsidiare in China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India si Romania – cu centre de cercetare in Taiwan, China si Canada.

Pentru mai multe informatii despre ATEN, vizitati www.ATEN.com.

* Nume ce pot apartine altor companii