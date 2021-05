PROFM a dat TONUL în muzică în anul 2020, potrivit topului făcut de Mediaforest, care monitorizează difuzările de piese on-air care ajung hituri.

PROFM este creatorul de HITuri al anului 2020, potrivit serviciului de monitorizare Mediaforest, sistem care urmărește conținutul media din România.

Pentru că PROFM e OPEN RADIO și iubește tot ce e fresh, Mediaforest a înregistrat 2.438 de difuzări ale celor mai noi hituri din România în programele PROFM. Titlul de TRENDSETTER 2020 este acordat staţiei radio care a difuzat de cele mai multe ori, timp de 10 săptămâni de la momentul lansării, piesele care au ajuns numărul 1 în MediaForest Weekly Charts în cursul anului 2020.

„Ne bucurăm că suntem recunoscuți trendsetteri în difuzarea hiturilor în România. Acest clasament arată foarte clar că inima noastră bate… în hituri. În 2020, pe PROFM s-au putut asculta cele mai fresh piese care au devenit la scurt timp unele cele mai ascultate melodii din țară. Este o ocazie nouă în care se poate vedea că hiturile sunt la ele acasă, la PROFM, dar și că PROFM este OPEN RADIO, open for music, open for everyone. Ne dorim să oferim ascultătorilor noștri și în 2021 cât mai multe piese numai bune de No.1″, a declarat echipa „in charge” cu muzica difuzată pe PROFM: Manuel Dinculescu – directorul de programe și Nicoleta Creciunesc, playlist manager-ul stației.